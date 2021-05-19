Thodex soruşturmasında Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer yakalandı

Kripto para vurgunu Thodex soruşturmasında şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer'in Aydın'da yakalandığı öğrenildi. Bu arada şirketin finans sorumlusu Rana Azap, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Arnavutluk'a kaçan şirketin sahibi Faruk Fatih Özer ise aranıyor.

NTV Haber - DHA 19.05.2021 - 11:13

Thodex soruşturmasında Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer yakalandı

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Kripto para borsası Thodex ile ilgili yürütülen soruşturmada aranan  şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer'in eşi Zuhal Özer Aydın'da yakalandı.

Zuhal Özer'in işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a getirileceği öğrenildi. 

ZUHAL ÖZER'İN İFADESİ ALINACAK

Zuhal Özer'in Aydın'da Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) ifadesinin alınacağı öğrenildi.

RANA AZAP'A TUTUKLAMA TALEBİ

Öte yandan şirketin finanstan sorumlu çalışanı Rana Azap dün gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Rana Azap, burada savcılığa ifade verdi.

Savcılık Azap'ı 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından tutuklama talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Rana Azap'ın hakimlikteki işlemleri devam ediyor.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 82 şüpheliden aralarında şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer'in de bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı.

37 şüpheli ifade vermesinin ardından serbest bırakılırken 36 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı.

TEK FİRARİ KALDI

Soruşturma kapsamında tek firari şüpheli şirketin CEO'su Faruk Fatih Özer kaldı. Faruk Fatih Özer de polis ekiplerinin sıkı takibiyle aranıyor.

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