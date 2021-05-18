Thodex soruşturmasında Rana Azap ve Oral Çınar yakalandı

Kripto para borsası Thodex ile ilgili yürütülen soruşturmada aranan iki şüpheli daha yakalandı.

Gözaltına alınan kişilerin şirketin finans bölümünde çalışan Rana Azap ve yazılımcı Oral Çınar olduğu belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında şirketin sahibi Faruk Fatih Özer dışında 3 şüpheli daha aranıyordu.



Bu isimlerden biri de finansman bölümü çalışanı Rana Azap'tı. Polis düzenlediği operasyonla Azap'ı gözaltına aldı.

Thodex şirketinin yazılımcısı Oral Çınar ise İstanbul Sarıyer'de yakalandı.

Yaklaşık 400 bin mağdurun olduğu Thodex soruşturmasında şüpheliler arasında yer alan abi Güven Özer’in eşi Zuhal Özer de aranıyor.