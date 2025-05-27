Thodex vurguncusuna sahte kimlik davası: Adrian Popescu kimliğiyle gezmiş

Thodex isimli kripto para borsası üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan Faruk Fatih Özer hakkında yeni bir dava açıldı.

20 Nisan 2023 tarihinde Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilen Özer, örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Özer hakkında yeni bir iddianame hazırlandı.

ADRİAN POPESCU KİMLİĞİYLE GEZMİŞ

Özer'in 30 Ağustos 2022 tarihinde Arnavutluk'ta yakalandığı esnada üzerinden "Adrian Popescu" adına düzenlenmiş sahte kimlik kartı ve sürücü belgesi çıktı.

Özer verdiği ifadede, "Ben Arnavutluk ülkesinde kaçak olarak bulunduğum süreçte bana kaldığım adresi temin eden kişiler benim adıma belge düzenlemiş olabilirler." dedi.

Soruşturmaya konu olan belgenin Adrian Popescu adına düzenlenmiş ve üzerinde kendisinin fotoğrafı olan Romen kimlik kartı olduğunu anlatan Özer, şunları anlattı:

"Arnavutluk'ta bana kalacak yer temin eden Bobi ismi ile tanıdığım şahıs benden o süreçte vesikalık fotoğraf istemişti, ben de kendisine vermiştim.

Arnavutluk'ta bulunduğum süreçte kaldığım adresten dışarı çıkmadığım için herhangi bir kimlik veya sürücü ehliyeti kullanmak durumunda kalmadım.

Dolayısıyla bana sormuş olduğunuz Romen kimlik kartı ve sürücü ehliyetini hiç kullanmadım. Arnavutluk'ta yakalandığımda oradaki kolluk birimleri bana adıma düzenlenmiş bir kimlik kartı olduğunu söylediklerinde böyle bir kimlik kartından haberim oldu."