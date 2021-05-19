Thodex'in finans sorumlusu Rana Azap serbest bırakıldı: İşte ifadesi

Kripto para dolandırıcılığı soruşturmasında kilit önemde olduğu değerlendirilen Thodex şirketinin finanstan sorumlu çalışanı Rana Azap dün gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na götürülen Rana Azap, burada savcılığa ifade verdi.

SERBEST BIRAKILDI



Savcılık Azap'ı 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından tutuklama talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Rana Azap'ın üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin oluştuğunu ancak suç vasfının ve delil durumunun Azap lehine değişme ihtimali olduğunu belirterek bu aşamada tutuklanmasına ilişkin talebin reddine karar verdi. Şüpheli Rana Azap, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 1 gün imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAVCILIK İFADESİ

Rana Azap savcılık ifadesinde ise, 2016 yılında firari Faruk Fatih Özer’e ait olan yazılım firmasında ön muhasebeci olarak işe başladığını, Özer’in kız kardeşi Serap Özer ile birlikte satış danışmanı olarak çalıştığını, evinin uzak olduğunu, ulaşım sıkıntısı yaşaması üzerine ayrıldığını anlattı.



Bir süre işsiz kaldıktan sonra, 2017-2018 yılları arasında Serap Özer aracılığıyla bu kez Koineks yani Thodex adlı şirkette işe başladığını kaydeden Azap, burada faturaları toparlayıp, ay sonunda müşavire verdiklerini belirtti. Burada da Serap Özer ile birlikte çalıştıklarını ifade eden Rana Azap, müşteri hizmetleri departmanında yazım yanlışı olması halinde düzeltme ile personelin bireysel emeklilik işlemleri ve son bir yıldır kurumlarla gerçekleştirilen yazışmaları kendisinin yaptığını söyledi.

''MÜŞTERİ TALEBİNE GÖRE FİYAT BELİRLEDİLER''

Genel olarak kripto para ile ilgili teknik bilgisi olmadığını söyleyen Azap, Dogecoin isimli coinin fiyatının diğer borsalardan daha uygun olduğunu, buna kendisinin müdahale etme gibi bir durumu bulunmadığını ileri sürdü. Kendisine müşterilerin arz ve talep durumuna göre fiyat belirlenmesinin söylendiğini belirten Azap, nişanlısının da "Sizin firmada dogecoin uygun fiyata veriliyor" dediğini, düğün birikimleri olan 50 bin TL’yi yatırdıklarını anlattı. Böyle bir şey olabileceğini hiç hissetmediğini öne süren Azap, patronu Özer’in yurt dışına kaçacağını bilmediğini, kendisinin de mağdur olduğunu, zimmetine para geçirmediğini, herhangi bir menfaat sağlamadığını, muhasebeci olmasına rağmen banka erişim yetkisi olmadığını belirtti.



''MÜŞTERİ ÇEKMEK İÇİN ÜNLÜLERLE REKLAM YAPTILAR''



Azap, şirket kurulduğundan beri Özer kardeşlerin sık sık durumun kötü olduğunu söylediklerini ancak, yine de ünlülerle reklam yaparak müşteri çekmeleri gerektiğini anlattıklarını bildirdi. Özer kardeşlerin diğer borsaların hacimlerinin büyük olmasından şikayet edip, kendilerinin de hacmi yükseltmeleri gerektiğini söylediklerini ifade eden Azap, ağabey Güven Özer, kız kardeş Serap Özer ve firari patron Faruk Fatih Özer’in sık sık odaya kapanarak, toplantı yaptığını anlattı. Parayı yurt dışına çıkarıp çıkarmadıklarını bilmediğine iddia eden Azap'ın kendisiyle ilgili suçlamaları kabul etmediği kaydedildi.