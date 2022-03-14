Thodex'in firari CEO'su Özer şikayetlerin geri çekilmesi için 2 milyon lira gönderdi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Thodex isimli kripto para borsasında binlerce kişinin dolandırıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Müşteki avukatlarından Sinan Keskin, yurt dışında firari bulunan şirketin CEO'su Faruk Fatih Özer'in ve Thodex şirketinin avukatının kendisiyle irtibata geçtiğini ve uzlaşmaya gitmek istediklerini söyledi.

Avukat Sinan Keskin, "Biz de buna istinaden uzlaşma görüşmelerini müvekkillerimizin hak ve menfaatleri gereğince yürüttük. Aynı zamanda müvekkillerimizden bu uzlaşmaya onay verdiklerine dair yazılı ve sözlü taahhüt aldık, muvafakat aldık. Buna istinaden geçen hafta perşembe günü müvekkillerimizin hesabına uzlaşmaya konu zarar miktarı yatırılmış olup, biz de tarafımızdan teyit ettik" şeklinde konuştu.



Müvekkilerini tek tek arayarak bu uzlaşma durumundan haberdar ettiklerini belirten Keskin, "Ofisimizi bir hayli bu konuyla ilgili arayan şu anda mağdurlar söz konusu. Aynı zamanda yeni vekalet çıkartan müvekkillerimiz de var. Bunlarla ilgili uzlaştırma görüşmeleri devam ediyor" dedi.

Firari Fatih Faruk Özer, şikayetini geri çekmeleri şartıyla mağdurlara ödeme yapmaya başladı.

Keskin, ödeme yapılan müvekkilleri için şikayetten vazgeçme dilekçelerini de verdiklerini söyledi.



"HİÇ TAHSİL EDİLEMEZ DİYE BAKILAN BİR DOSYA"



Avukat Keskin, "Tahsil edilemeyecek bir dosyayla ilgili daha doğrusu hiç tahsil edilemez diye bakılan bir dosya, epeyce de bir uğraştık biliyorsunuz gelinen süre itibariyle. Burada tahsilatları şu anda yapmış bulunuyoruz. Tabii ki kabul eden müvekkillerimle ilgili söz konusu oluyor. Faruk Fatih Özer tabi ilk defa ödemeleri dosya kapsamında gerçekleştirmiş oluyor" diye konuştu.



"ŞU ANA KADAR 8 KİŞİNİN ZARARI GİDERİLDİ"



Şikayetten vazgeçmeyenler için Faruk Fatih Özer hakkında soruşturmanın devam edeceğini vurgulayan Avukat Keskin, "Ama birçok mağdur da uzlaşma anlamında olumlu bakıyor sürece. Olumlu bakmayanlar için de süreç devam edecektir" dedi.



Thodex'in kurucusu Özer, geçen yıl nisan ayında yurtdışına kaçtı.

Thodex soruşturmasında yüzlerce müvekkili olduğunu da hatırlatan Keskin, "Geçen hafta itibariyle sadece 8 kişinin zararı giderildi uzlaştırma kapsamında. Bunların zarar miktarı da yaklaşık 2 milyon civarında. Bunlar banka hesaplarına yattı, biz de ofisimiz olarak teyit ettik bankaya yattığını. Aynı zamanda da buna istinaden dediğim gibi savcılıktan suç duyurusuna ilişkin şikayetten vazgeçme dilekçelerini de sunduk" ifadelerini kullandı.



PARANIN YATIRILDIĞINI TEYİT ETTİKTEN SONRA ŞİKAYETTEN VAZGEÇİYORLAR



Avukat Sinan Keskin, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, "Biz burada özellikle şuna dikkat ediyoruz; bu uzlaştırma kapsamında anlaşılan miktarın banka hesaplarına yatıp yatmadığını kontrol ediyoruz. Teyidini alıyoruz, para yatırıldıktan sonra şikayetten vazgeçme dilekçelerini savcılık makamına sunuyoruz" şeklinde konuştu.

THODEX'İN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Thodex’in kurucularının avukatı Sevgi Erarslan tarafından da bir basın açıklaması yapıldı.

Mağdurların zararlarının ödenmeye başlandığını belirten Erarslan, 1 haftada yaklaşık 373 mağdurun zararının ödendiğini ve bazı mağdurların şikayetinden vazgeçtiğini kaydetti.

"ZARARLARINI BİZE MAİL ÜZERİNDEN BİLDİRSİNLER"

“Bu kapsamda zararların ödenmeye devam edeceğini bildirmek istiyoruz” diyen avukat Erarslan, “Bir mail adresi paylaşacağız. Bu mail adresinden zararları olan, mağdur olan kişilerin kimlik bilgileri ve zarar bedellerini bizlere bildirmesini istiyoruz.Lütfen bize ‘erarslanhukukvedanısmalık@gmail.com’ adresinden ulaşın. Lütfen bu adrese zararlarınızı bildirin” dedi.

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ARŞİV: THODEX'İN SAHİBİ FATİH FARUK ÖZER BÖYLE KAÇTI