Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu

Kurduğu Thodex adındaki kripto para borsası ile çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen Faruk Fatih Özer, kaçtığı Arnavutluk'ta 30 Ağustos 2022 tarihinde yakalanıp, Türkiye'ye getirilmişti.

Özer, bu sabah Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik odasında banyoda asılı halde ölü bulundu.

Özer'in intihar ettiği üzerinde durulurken, Tekirdağ Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Faruk Fatih Özer, yargılandığı dava kapsamında "örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

NE OLMUŞTU?



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kripto paranın ne olduğu, Bitcoin'in yasal statüsü, kripto borsalarında nasıl işlem yapıldığı ve borsalar arasındaki farklılıklar belirtilmişti.



Thodex isimli şirketin 400 bin lira sermayeyle Faruk Fatih Özer tarafından kurulduğu aktarılan iddianamede yer alan MASAK raporuna göre, bu platformun, müştekileri iş ve işlemleri nedeniyle hileli davranışlarla aldattığı kaydedilmişti.



İddianamede, sanık Faruk Fatih Özer'in hakimiyeti altındaki 3 ayrı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildiği, bunların önemli bir kısmının sanıklar Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer'in ticari merkezi Malta'da bulunan "Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı" nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiği anlatılmıştı.



Bu suçlar sebebiyle 356 milyon liralık zarar oluştuğuna dikkati çekilen iddianamede, Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'şer yıla kadar hapis cezası istenmişti.



Esas hakkındaki mütalaada ise sanık Faruk Fatih Özer ile kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer'in "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.



Sanık Zuhal Özer'in ise "örgüte üye olmak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 8 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen mütalaada, diğer 17 sanığın çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezasına mahkum edilmesi istenmişti.



FARUK FATİH ÖZER 23 NİSAN 2023'TE TUTUKLANMIŞTI



Dosyada firari sanık olarak aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı.



Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesinin iade kararının ardından aynı yıl 20 Nisan 2023'te ülkeye getirilen Özer, 23 Nisan 2023'te sevk edildiği Anadolu Adalet Sarayı'nda nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.



Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesince 7 Eylül 2023'de verilen kararda, tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'e, "örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık", "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 11 bin 190 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmişti.



Öte yandan bir müşteki yönünden sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer hakkında "bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 6 yıl 4 ay 15 gün hapis ile 135 milyon lira adli para cezasına hükmedilmişti.



Özer kardeşler ayrı ayrı toplamda 11 bin 196 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırılmıştı.



Diğer sanıklara ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası verilmişti.



Heyet, 16 sanık hakkında ise delil yetersizliği gerekçesiyle "nitelikli dolandırıcılık" suçundan beraat kararı, 4 sanığın ise tahliyesine hükmetmişti.