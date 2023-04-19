Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer yarın Türkiye'ye iade edilecek

Son dakika haberi! Arnavutluk Yüksek Mahkemesi, binlerce kişiyi dolandıran kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesini onayladı. Özer, yarın Türkiye'ye getirilecek.

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 400 bin kişiye ait milyonlarca dolar değerindeki kripto parayla yurt dışına kaçmıştı. Arnavutluk'ta olduğu tespit edilen Özer, Türkiye'nin de girişimleriyle bu ülkede yakalanmıştı. Bunun üzerine Türkiye, Fatih Özer'in iadesi için Arnavutluk makamlarına resmi başvuruda bulundu. Ancak yerel mahkeme Fatih Özer'in iade talebini reddetti. İkinci başvurunun da reddedilmesi üzerine konu Arnavutluk Yüksek Mahkemesi'ne taşındı. Başvuruyu inceleyen yüksek mahkeme Özer'in Türkiye'ye iadesine karar verdi. Yüksek Mahkemenin iade kararına yönelik itirazın da reddedilmesiyle birlikte Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesi kesinleşti. Özer'in yarın Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor.

40 BİN 562 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR



Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

