Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e örgüt suçundan tahliye

Faruk Fatih Özer, "örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Dosya istinaf mahkemesine taşındı. İstanbul 22. Bölge Adliye Mahkemesi, 7'si tutuklu 21 sanıklı davaya ilişkin incelemelerini tamamladı. Dosya üzerinde bozma kararı verildi.

Faruk Fatih Özer'in "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Özer'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamasıyla yargılandığı davada ise tahliyesine hükmedildi.



NE OLMUŞTU?



Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı.



Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesi'nin iade kararının ardından 20 Nisan 2023'te Türkiye'ye getirilen Özer, tutuklanmıştı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'şer yıla kadar hapis cezası istenmişti.



Yargılamaya bakan Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi, kripto para borsası Thodex'teki "dolandırıcılık" davasına ilişkin kararını 7 Eylül 2023'te açıklamıştı.



Mahkeme, tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'e "örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık", "mal varlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 11 bin 196 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası vermişti.



İDDİANAMEDEN



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 572 mağdurun şikayetinin ardından, Thodex kripto para borsası üzerinden dolandırıcılık yapıldığı gerekçesiyle Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında düzenlenen ikinci iddianamede, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre mağdurların zararının 94 milyon lira olduğu belirtilmişti.



İddianamede, Faruk Fatih Özer'in "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "nitelikli dolandırıcılık" ile "örgüt kurma ve yönetme" suçlarından toplam 11 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.



Diğer şüpheliler hakkında da benzer suçlardan değişen sürelerde hapis cezası istenen iddianame, değerlendirilmek üzere ağır ceza mahkemesine gönderilmişti.