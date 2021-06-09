Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in evinde icra işlemi yapılacak

Thodex mağdurlarının suç duyurusu ve icra talebinde bulunması üzerine şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer’in, Kocaeli’nin Darıca ilçesindeki evinde icra işlemi yapılması onaylandı.

DHA 09.06.2021 - 14:54

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in evinde icra işlemi yapılacak

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Thodex'in sahibi Özer'in yurt dışına kaçışının görüntüleri ortaya çıktı

Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, nisan ayında yurt dışına kaçarken, kripto para borsasında paraları bulunanlar ise mağdur oldu.

Kripto para borsası mağdurları, suç duyurusunda bulunurken, alacakları nedeniyle icra talep etti. Bir mağdurun İstanbul Anadolu 2'nci İcra Dairesi’ne 628 bin 460 TL için icra talebi, onaylandı.

Mağdur avukatı Sinan Keskin'in memurlarla birlikte icra işleminde bulunacağı belirtildi. Faruk Fatih Özer’in, Darıca'ya bağlı Bayramoğlu Mahallesi'nde bir sitede bulunan, ailesine ait dairede icra işlemi bugün gerçekleştirilecek. Çilingirin kapıyı açmasının ardından icra için eşya tespiti yapılacak.

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THODEX'İN SAHİBİ FARUK FATİH ÖZER BÖYLE KAÇTI

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