Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in evinde icra işlemi: Ev komple boşaltılmıştı

Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, nisan ayında yurt dışına kaçarken, kripto para borsasında paraları bulunanlar ise mağdur oldu.

Kripto para borsası mağdurları, suç duyurusunda bulunurken, alacakları nedeniyle icra talep etti. Bir mağdurun İstanbul Anadolu 2'nci İcra Dairesi’ne 628 bin 460 TL için icra talebi, onaylandı.

"EV KOMPLE BOŞALTILMIŞTI"



Faruk Fatih Özer’in, Darıca'ya bağlı Bayramoğlu Mahallesi'ndeki eve gelen avukat Keskin ve icra memurları, çilingir yardımıyla girdikleri evde haciz işlemi yaparak, içeride bulunan bazı eşyaları tutanak altına aldı.



Avukat Keskin, haciz işleminin ardından, "Evde kıymete haiz bir şey bulamadık, ev tamamen boşaltılmıştı, gördüğümüz manzara bu şekildeydi. Şu anda icra müdürlüğü tarafından Özer'in bütün bankalardaki paralarına, araba, taşınır ve taşınmaz bütün mal varlıklarına haciz işlemleri uygulanmakta" açıklamasını yaptı.



Sinan Keskin, mağdurların alacaklarına kavuşabilmesi açısından haciz işlemlerini takip etmeye devam edeceklerini kaydetti.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

THODEX'İN SAHİBİ FARUK FATİH ÖZER BÖYLE KAÇTI