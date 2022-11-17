Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesine karar verildi

Arnavutluk'ta mahkeme, kripto para borsası Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesine karar verdi.

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Özer, ağustos ayında Arnavutluk'un Vlora kentinde yakalanmıştı.

Bu süreçte Adalet Bakanlığı tarafından 3 defa iade talebinde bulunulmuştu.

İadesine karar verilen Fatih Faruk Özer'in karara 15 gün içinde istinafta itiraz hakkı bulunuyor.

Bu sürecin tamamlanmasının ardından iade süreci kesinleşecek.

THODEX SORUŞTURMASI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kripto para borsasındaki hesaplara erişilemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan 2021'de resen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmanın sonunda hazırlanan ve 2 bin 27 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianamede, Thodex isimli şirketin 400 bin lira sermaye ile sanık Faruk Fatih Özer tarafından kurulduğu anlatılıyor.

İddianamede yer verilen MASAK raporunda Thodex platformunun müştekileri, iş ve işlemleri nedeniyle hileli davranışlarla aldattığı kaydediliyor.

MASAK raporunda sanık Faruk Fatih Özer'in hakimiyeti altındaki 3 ayrı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildiği vurgulanarak, bunun önemli bir kısmının sanıklar Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer'in ticari merkezi Malta'da bulunan kripto varlık hizmet sağlayıcısı nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiği vurgulanıyor.

Faruk Fatih Özer, 20 Nisan 2021'de yurt dışına kaçmıştı.

356 MİLYON LİRALIK VURGUN



İddianamede, bu suçlar sebebiyle 356 milyon liralık zarar oluştuğuna yer veriliyor.

40 BİN 562 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR



Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'şer yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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