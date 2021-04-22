Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer'in yurt dışına çıkış görüntüleri ortaya çıktı (Fatih Faruk Özer kimdir?)

Kripto para borsası Thodex kullanıcılarının sistemden paralarını çekemediği belirtmesi üzerine şirket art arda bakım çalışmasında olduklarını belirten bi duyuru yayınlamıştı.

Duyurulan sürenin ardından sorunun devam etmesi üzerine şirket bir açıklama daha yapmış, bu kez bakım çalışmasının 4-5 gün süreceğini belirtmişti.

Thodex'te aktif hesabı olan 391 bin kişi sorunun düzelmemesi nedeniyle panik halinde.

Kripto para yatırımcılarını endişelendiren iddia ise Thodex'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto para

ile 20 Nisan Salı günü saat 19.50'de yurtdışına çıkarken çekilmiş olduğu belirtilen fotoğrafı ortaya çıktı. Daha önceden Tayland'a kaçtığı iddia edilen Özer'in Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçmış olabileceği de belirtiliyor.

Bakım çalışması mı vurgun mu sorusunu akıllara getiren Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer kimdir?

FATİH FARUK ÖZER KİMDİR?

Faruk Fatih Özer 2008 yılında Koineks şirketi ile kripto para borsasında giriş yaptı, 2017 yılında Thodex’i kurdu.



Thodex şirketi başta Türkiye olmak üzere Myammar, Azerbaycan ve İngiltere gibi ülkelerde de faaliyet gösteriyordu.



Bir dönem e-ticaret sektöründe de aktif olan Faruk Fatih Özer, ardından yazılım teknolojileriyle ilgilenmeye başladı.



Özer, son olarak 2020 yılında Gamebridge mobil oyun platformunu kurmuştu.

Thodex'in internet sitesinin kapanmasının ardından Faruk Fatih Özer'in Twitter ve Instagram hesaplarını kapattığı da görünüyor.

Özer'in yurtdışına çıkarken çekilmiş olduğu belirtilen fotoğrafı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da art arda yapılan suç duyuruları üzerine konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, ''Thodex adı verilen kripto para borsasında ve çok sayıda vatandaşın mağduriyetine yol açtığı iddia edilen olaylarla ilgili olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup adı geçen sistem kapsamında gerçekleşiğ suç teşkil eden tümeylemlerin tespiti ve failler hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla gereken araştırmalar titizlikle sürdürülmektedir'' ifadelerine yer verildi.

KRİPTO PARANIN KASASI ‘SOĞUK CÜZDAN’: MİLYARLARCA DOLARI YURT DIŞINA BUNUNLA ÇIKARABİLİRSİNİZ

