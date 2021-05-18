Thodex'in yazılımcılarından Oral Çınar adli kontrolle serbest

Kripto para borsası Thodex ile ilgili yürütülen soruşturmada aranan iki şüpheli daha yakalandı.

Gözaltına alınan kişilerin şirketin finans bölümünde çalışan Rana Azap ve yazılımcı Oral Çınar olduğu belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında şirketin sahibi Faruk Fatih Özer dışında 3 şüpheli daha aranıyordu.

RANA AZAP EMNİYETE GİDEREK TESLİM OLDU

Bu isimlerden biri de finansman bölümü çalışanı Rana Azap'tı. Azap'ın emniyete giderek teslim olduğu öğrenildi. Mevcutlu bir şekilde adliyeye getirilen Azap, savcılık talimatıyla Gayrettepe Bilişim Suçları Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınmak üzere önce Maltepe Cumhuriyet Karakolu'na götürüldü.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nden gelen polis ekipleri, şüpheli Azap'ı karakoldan alarak Gayretepe'deki şubeye götürdü.



Savcılığın şüpheli Azap'ın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmesi talimatını verdiği öğrenildi.

YAZILIMCI ORAL ÇINAR SERBEST

Thodex şirketinin yazılımcısı Oral Çınar ise İstanbul Sarıyer'de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Çınar, burada savcıya ifade verdi.

Savcılık, Çınar'ı ifade vermesinin ardından “Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından yurt dışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanması talebiyle hakimliğe sevk etti.



ADLİ KONTROL TEDBİRİ UYGULANDI



Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, sorgusunun ardından şüpheli Çınar'ı “Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından yurt dışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol tedbirini uygulayarak serbest bıraktı.

SORUŞTURMADA 2 FİRARİ KALDI



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 82 şüpheliden aralarında şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer'in de bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı. 37 şüpheli ifade vermesinin ardından serbest bırakılırken 35 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı.



Güven Özer'in eşi Zuhal Özer ve Faruk Fatih Özer ise aranıyor.

