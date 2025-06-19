Thor'un uyuşturucu başarısı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, kente uyuşturucu getirdiği belirlenen bir araç takibe alındı ve uygun noktada durduruldu.



Araçta narkotik köpeği Thor'un da katılımıyla yapılan ayrıntılı aramada, 10 parça halinde yaklaşık 64 bin içimlik kâğıda emdirilmiş bonzai maddesi ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelilerden M.T. ve F.T., sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı, Z.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

