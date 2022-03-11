THY 180 seferini iptal etti

THY, 12 Mart Cumartesi tarihli İstanbul Havalimanı'ndan 162, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 18 seferini kar yağışı nedeniyle iptal etti.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı - DHA 11.03.2022 - 09:34

THY 180 seferini iptal etti

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Türk Hava Yolları (THY) kar yağışı nedeniyle 180 seferini iptal etti.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında 12 Mart tarihli sefer iptalleri yapıldığı duyuruldu.

Açıklamada, iptal edilen seferlerle ilgili şu bilgiler verildi:

"12 Mart Cumartesi tarihli İstanbul Havalimanı'nda 162, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 18 sefer iptali yapılmıştır. Bunların 60'ı dış hat seferidir. Toplam 180 sefer iptali yapılmıştır. Operasyon gereği iptal sayılarının artması muhtemeldir."

PEGASUS DA BAZI SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

Pegasus Hava Yolları da olumsuz hava şartları nedeniyle 12 Mart Cumartesi tarihli 30 seferini iptal etti.

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