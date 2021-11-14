THY 4 ülkeye uçuşları durdurdu

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Covid-19 tedbirleri kapsamında Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarının 15 Kasım itibarıyla durdurulduğunu duyurdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 14.11.2021 - 19:55

THY 4 ülkeye uçuşları durdurdu

Türk Hava Yolları (THY), corona virüs önlemleri kapsamında , , ve seferlerini ikinci bir bildirime kadar durdurduğunu açıkladı

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Değerli misafirlerimiz; Covid-19 tedbirleri kapsamında Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarımız 15 Kasım (bu gece) saat 00.00 itibarıyla ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur. Seyahat sağlığı ve güvenliği Türk Hava Yolları için en öncelikli konudur" dedi.

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