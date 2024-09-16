THY 440 kişiyi kara listeye aldı

Türk Hava Yolları (THY), uçuş güvenliğinin öncelikleri olduğunu ifade edip bu zamana kadar 440 kişinin kara listeye alındığını açıkladı.

THY 440 kişiyi kara listeye aldı
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Dün İstanbul-Londra seferini yapan uçağının seferi öncesi kabin ekibine küfreden yolcu havayolu şirketi tarafından kara listeye alınarak uçuşlardan men edilmişti.

Uçuş güvenliğinin öncelikleri olduğunu ifade eden THY Genel Müdürü Bilal Ekşi yaptığı paylaşımda, “Uçuş güvenliğini tehdit eden, ekiplerimize sözlü ve fiili saldırıda bulunanları prosedür gereği süreli veya süresiz uçuştan men listesine alıyor ve kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu şekilde listede 440 kişi bulunuyor" açıklamasında bulundu.

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