THY 84 seferini iptal ettiğini duyurdu: Hangi seferler iptal edildi? (THY iptal seferleri sorgulama)

Dünya genelinde CrowdStrike sistemlerindeki sorun nedeniyle yaşanan sıkıntı, Türkiye’den de birçok kurumu olumsuz etkiledi. Türk Hava Yolları, yaşanan küresel sıkıntı nedeniyle 84 seferinin iptal edildiğini duyurdu. Peki, 19 Temmuz 2024 THY iptal olan uçak seferler hangileri?

THY 84 seferini iptal ettiğini duyurdu: Hangi seferler iptal edildi? (THY iptal seferleri sorgulama)

Dünya genelinde yazılım kaynaklı yaşanan problem nedeniyle birçok havayolu şirketinin biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandı. Türk Hava Yolları (), uçuşlarda aksama yaşanmaması adına 84 seferini iptal etti.

THY 84 seferini iptal ettiğini duyurdu: Hangi seferler iptal edildi? (THY iptal seferleri sorgulama) - 1

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları ()Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, “Değerli yolcularımız, Dünyada farklı sektörlerden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı problemin çözümü doğrultusunda operasyon yoğunluğumuzu düşürmek için çalışmalar yapmaktayız. Uçuşlarda aksama yaşanmaması adına bazı seferler iptal edilecek olup, uçuşlarımız en kısa sürede kademeli olarak normal seyrine dönecektir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

THY 84 seferini iptal ettiğini duyurdu: Hangi seferler iptal edildi? (THY iptal seferleri sorgulama) - 2

İPTAL EDİLEN SEFERLERİ SORGULAMA

Türk Hava Yollarının resmi internet sayfasından veya aşağıdaki adresten iptal edilen uçuşları numara ile sorgulayabilirsiniz.

İPTAL EDİLEN SEFERLERİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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