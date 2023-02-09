THY: 920 ton yardımı deprem bölgesine ulaştırdık

7-8 Şubat tarihlerindeki uçuşlar ile 44716 vatandaşı tahliye ettiklerini söyleyen THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, 8 Şubat tarihinde ise 145 seferle 25.666 vatandaşı tahliye ettiklerini açıkladı.



Üstün, bugün 173 tahliye seferi ile 30318 vatandaşı tahliye edeceklerini söyledi.



Üstün'ün açıklaması şöyle;



"07-08 Şubat tarihlerinde 44716 vatandaşımızı tahliye ettik. 08 Şubat tarihinde ise deprem bölgelerine gerçekleştirdiğimiz 145 seferle 25.666 vatandaşımızı taşıdık. İcra ettiğimiz 18 kargo uçuşuyla da 920 ton insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdık.



Bugün için planladığımız 173 tahliye seferiyle 30318 vatandaşımızı taşıyacağız. Yapacağımız 15 kargo seferiyle de 900 ton insani yardım malzemesini deprem bölgesine ulaştıracağız."

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