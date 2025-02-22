THY, Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda uçuş eğitim faaliyetlerine başladı

Türk Hava Yolları (THY) 2024 yılı Aralık sonu itibariyle son 5 yılda 900 üzerinde pilot mezun eden Uçuş Eğitim Akademisi (TAFA) eğitim faaliyetlerini genişletmeye devam ediyor. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, sosyal medya hesabı üzerinden Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda uçuş eğitim faaliyetlerine başladıklarını duyurdu.



Açıklamasında Bolat, "Sayın Cumhurbaşkanımız hem Çukurova Uluslararası Havalimanı açılışında hem de Adana düzenlenen Teknofest'te Adana Şakirpaşa Havalimanı’nın kapatılmayacağını ve eğitim merkezi olarak bölgeye hizmet vereceğini müjdelemişti. Geçtiğimiz haftalarda hepimiz için heyecan verici bir gelişme yaşandı. Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim Akademimiz (TAFA) Aydın, Uşak, Selçuk ve Bodrum-Milas'tan sonra beşinci merkez olarak yeni bir eğitim lokasyonunu daha bünyesine kazandırarak Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda uçuş eğitim faaliyetlerine başladı" ifadelerine yer verdi.