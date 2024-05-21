THY, Afganistan uçuşlarına yeniden başlıyor

THY, Ağustos 2021'de Afganistan'da yaşanan yönetim değişimiyle ara verdiği Afganistan uçuşlarına yeniden başladı.

Yaklaşık 3 yıl aranın ardından ilk THY uçağı, Kabil Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.



Uçağı, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği yetkilileri, Türkiye'nin Afganistan'da bulunan kurumlarının temsilcileri ve Afganistan geçici hükümetinden yetkililer karşıladı.



THY'nin İstanbul-Kabil uçuşlarında salı, çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere karşılıklı olarak haftada 4 sefer yapılacak.

