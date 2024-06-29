THY Başkanı duyurdu: THY 1000 kabin memuru ve 900 pilot alımı yapılacak

Türk Hava Yolları (THY), şirket bünyesinde çalışacak kabin memuru alınacağını duyurdu. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY'ye 1000 kabin memuru ve 900 pilot alınacağını açıkladı.

THY Başkanı duyurdu: THY 1000 kabin memuru ve 900 pilot alımı yapılacak

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Bolat yaptığı açıklamada 'ye 1000 kabin memuru ve 900 pilot alınacağını açıkladı. Bunun yanında Bolat 2 yıl içinde tüm THY uçaklarında internetin ücretsiz olacağını söyledi.

THY Başkanı duyurdu: THY 1000 kabin memuru ve 900 pilot alımı yapılacak - 1

KABİN MEMURU ALIMI AÇIKLAMASININ AYRINTILARI

Bolat açıklamasında; ''2021 yılında 5561 pilotumuz varmış. 2021'den itibaren pilot alımına başladık. Filoyu modernleştireceğiz. 2023 yılını 6755 pilotla bitirmişiz. Neredeyse yeni bir hava yolu filosu kurmuşuz. 1 yıl içinde THY yaklaşık 900 pilot daha alacağız.

Kabin memuru 2019 yılında 12 bin. Şu anda da 15 bin kabin memuru var. 1000'e yakın kabin memuru alınacak.'' ifadelerine yer verdi.

THY memur ve pilot alımı başvuru şartları ile adaylık sürecinde izlenecek yollara ilişkin bilgiler Türk Hava Yolları'nın "kariyer" sayfası üzerinden duyurulacak. 

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