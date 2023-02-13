THY, bugün 19 bin 878 depremzedeyi tahliye edecek

Türk Hava Yolları (THY), deprem bölgesindeki seferlerine ilişkin yeni açıklama yaptı.

Bugün yapılacak 19 sefer ile 19 bin 878 kişiyi deprem bölgesinden tahliye edeceklerini duyuran THY, 118 sefer ile de 19 bin 770 kişilik arama kurtarma ekibini bölgeye ulaştıracağını belirtti.

Öte yandan deprem felaketinin yaşandığı günden bu yana toplam 997 intikal seferi ile 173 bin 564 kişilik arama kurtarma ve yardım ekibinin afet bölgesine ulaşmasını sağlayan THY, "1002 sefer ile 165 bin 073 vatandaşımızın bölgeden tahliyesini sağlamış olduk." açıklamasını yaptı.



THY'nin açıklaması şöyle:



"Kargo operasyonumuz da hız kesmeden devam ediyor. Afetin yaşandığı andan itibaren 94 kargo seferi ile 5.955 ton yardım malzemesini afet bölgesine ulaştırdık. Yurtdışından da 2.539 ton yardım kargosu Türkiye’ye taşındı.



Bugün itibarıyla 2’si yurt dışı olmak üzere 6 kargo seferimiz icra edilirken gün içerisinde 6 yurt içi kargo uçuşunun daha yapılması planlanmakta."