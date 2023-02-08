THY deprem bölgesinden 19 binden fazla kişiyi tahliye etti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem toplamda 10 kenti etkiledi.

Depremin ardından Türk Hava Yolları deprem bölgesinden dönüş seferlerinin tek yön olarak ücretsiz olacağını açıklamıştı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün dün deprem bölgesinden tahliye edilen depremzedelerin sayısını paylaştı.

Vatandaşlarımızı afet bölgelerinden tahliye seferlerimiz devam ediyor.

Dün 19.050 kişiyi taşıdık, bugun ise 30.000 kişiyi tahliye etmeyi planlıyoruz.

Vatandaşlarımızdan ricamız, bugün uçuşlarının gerçekleşeceğini bilerek sükunetle meydanlarımızda sıralarını beklemeleridir. pic.twitter.com/YefeVIe9go — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) February 8, 2023

Üstün, toplamda 19.050 kişinin afet bölgesinden tahliye edildiğini söyledi. Yahya Üstün, THY'nin bugün ise 30 bin taşımayı planladığını aktardı.



Üstün sosyal medya paylaşımında, "Vatandaşlarımızdan ricamız, bugün uçuşlarının gerçekleşeceğini bilerek sükunetle meydanlarımızda sıralarını beklemeleridir" dedi.



THY, 13 Şubat'a kadar Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, ve Kayseri çıkışlı tek yön uçuşları ücretsiz düzenleyecek.