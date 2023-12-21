THY duyurdu: Antalya'ya yapılacak 11 sefer iptal edildi

Türk Hava Yolları, kentte etkili olması beklenen sağanak ve fırtına nedeniyle Antalya Havalimanı’na inişli kalkışlı 11 seferini iptal ettiğini duyurdu.



Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılana açıklamada "Bugün Meteorolojik Acil Durum Komitesi (Madkom) kararı uyarınca, Antalya Havalimanı kalkışlı/varışlı toplam 11 seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal olmuştur." denildi.

İptal olan uçak seferi listesine THY'nin resmi internet sitesi üzerinden bilet bilgilerinizi girerek ulaşabilirsiniz.



THY İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

