THY duyurdu: Antalya'ya yapılacak 11 sefer iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY) hava muhalefeti nedeniyle Antalya Havalimanı'ndan yapılması planlanan toplam 11 seferini iptal ettiği duyurdu. Duyuru ardından iptal edilen seferlerin ayrıntıları merak ediliyor.

THY duyurdu: Antalya'ya yapılacak 11 sefer iptal edildi

Türk Hava Yolları, kentte etkili olması beklenen sağanak ve fırtına nedeniyle Havalimanı’na inişli kalkışlı 11 seferini iptal ettiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları'ndan () yapılana açıklamada "Bugün Meteorolojik Acil Durum Komitesi (Madkom) kararı uyarınca, Antalya Havalimanı kalkışlı/varışlı toplam 11 seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal olmuştur." denildi.

THY duyurdu: Antalya'ya yapılacak 11 sefer iptal edildi - 1

İptal olan uçak seferi listesine THY'nin resmi internet sitesi üzerinden bilet bilgilerinizi girerek ulaşabilirsiniz.

THY İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

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