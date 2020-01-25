THY, Elazığ ve Malatya biletlerini ücretsiz değiştirecek

THY'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, 24 Ocak-2 Şubat tarihlerine ilişkin önceden düzenlenmiş Elazığ ve Malatya çıkışlı veya varışlı THY ve AnadoluJet iç hat ya da iç hat bağlantılı dış hat uçuşu biletlerinin, 31 Ocak'a işlem yaptırılması kaydıyla, 21 Şubat'a kadar ki herhangi bir uçuşla değişimini ücretsiz yapacak.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Hiç kullanılmamış biletler ücretsiz iade yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde, biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır. (Bilet süresinin uzatılması) Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 21 Şubat 2020 tarihine kadar uzatılabilecektir. İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları ve AnadoluJet’in icra ettiği seferlerde geçerli olacaktır. İlgili işlemler Türk Hava Yolları satış ofisleri, çağrı merkezi ve biletin satın alındığı acenteler tarafından yapılabilecektir."

THY VE PEGASUS'TAN EK SEFER AÇIKLAMASI

THY'den Elazığ depremine ilişkin yapılan açıklamada "Elazığ’a 150 TL sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler icra edeceğiz" denildi. Pegasus havayolları da Elazığ'da meydana gelen deprem için ek seferler düzenlediğini duyurdu.



THY'den Elazığ depremine ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Elazığ ve bölge halkının ihtiyaçlarını hızlı ve kapsamlı şekilde karşılayabilmek amacıyla; 300 kişilik bir uçağımız AFAD, Kızılay ekipleri ve ekipmanları ile birlikte saat 02:00’da Elazığ’a hareket edecektir. Halkın havayolu olarak her koşulda milletimizin yanındayız.



Elazığ’da gerçekleşen depremden etkilenen vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun, başımız sağolsun. Elazığ’a 150 TL sabit fiyat uygulamasıyla ek seferler icra edeceğiz."



Pegasus havayolları da Elazığ'da meydana gelen deprem için ek seferler düzenledi.



Pegasus yetkililerinin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Elazığ'da meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralı ve evleri zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem bölgesine yönelik talebi karşılamak amacıyla ilave sefer planlamaları yapılmaktadır. Web sitemiz ve mobil uygulamamızdan takip edebilirsiniz" ifadeleri yer aldı.