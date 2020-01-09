THY, geçici olarak durdurduğu Irak ve İran seferlerini yeniden başlatacak

Türk Hava Yolları (THY), dün geçici olarak durdurduğu Irak ile İran’a yaptığı tarifeli seferleri bu akşam yeniden başlatıyor. İran'a bugünkü ilk tarifeli THY seferi, saat 21.05'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan başkent Tahran'a yapılacak.

thy-aa.jpg

İlişkili Haberler

İran'da düşen yolcu uçağındaki 176 kişi hayatını kaybetti

İran'da düşen yolcu uçağındaki 176 kişi hayatını kaybetti

ABD Başkanı Trump: Saldırıda hiçbir ABD'li zarar görmemiştir

ABD Başkanı Trump: Saldırıda hiçbir ABD'li zarar görmemiştir

Türk Hava Yolları (THY) İran ile ABD arasındaki gerilim nedeniyle saat 21.00'e kadar tedbiren durdurduğu Irak ve İran'a tarifeli uçuşları yeniden başlatma kararı aldı.

THY'nin İran'a ilk seferi, saat 21.05'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan başkent Tahran'a icra edilecek.

THY uçaklarının bu iki ülkenin hava sahasını kullanmaya başladığı da bildirildi.

THY'nin bugün için iptal edilen seferleri;

TK805 Erbil İstanbul

TK803 Bağdat İstanbul

TK807 İstanbul Süleymaniye

TK798-799 İstanbul Basra İstanbul

TK314-315 İstanbul Erbil İstanbul

TK306-TK307 İstanbul Bağdat İstanbul

TK870 -871 -879 İstanbul Tahran İstanbul

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...