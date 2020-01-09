THY, geçici olarak durdurduğu Irak ve İran seferlerini yeniden başlatacak

Türk Hava Yolları (THY) İran ile ABD arasındaki gerilim nedeniyle saat 21.00'e kadar tedbiren durdurduğu Irak ve İran'a tarifeli uçuşları yeniden başlatma kararı aldı.
THY'nin İran'a ilk seferi, saat 21.05'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan başkent Tahran'a icra edilecek.
THY uçaklarının bu iki ülkenin hava sahasını kullanmaya başladığı da bildirildi.
THY'nin bugün için iptal edilen seferleri;
TK805 Erbil İstanbul
TK803 Bağdat İstanbul
TK807 İstanbul Süleymaniye
TK798-799 İstanbul Basra İstanbul
TK314-315 İstanbul Erbil İstanbul
TK306-TK307 İstanbul Bağdat İstanbul
TK870 -871 -879 İstanbul Tahran İstanbul