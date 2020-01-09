THY, geçici olarak durdurduğu Irak ve İran seferlerini yeniden başlatacak

Türk Hava Yolları (THY) İran ile ABD arasındaki gerilim nedeniyle saat 21.00'e kadar tedbiren durdurduğu Irak ve İran'a tarifeli uçuşları yeniden başlatma kararı aldı.



THY'nin İran'a ilk seferi, saat 21.05'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan başkent Tahran'a icra edilecek.



THY uçaklarının bu iki ülkenin hava sahasını kullanmaya başladığı da bildirildi.



THY'nin bugün için iptal edilen seferleri;



TK805 Erbil İstanbul



TK803 Bağdat İstanbul



TK807 İstanbul Süleymaniye



TK798-799 İstanbul Basra İstanbul



TK314-315 İstanbul Erbil İstanbul



TK306-TK307 İstanbul Bağdat İstanbul



TK870 -871 -879 İstanbul Tahran İstanbul