THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'ye Brezilya Devlet Nişanı verildi

"BU NİŞANI TÜM ÇALIŞMA ARKADAŞLARIM VE PAYDAŞLARIMIZ ADINA ALIYORUM"



THY'nin başarılarına her daim destek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarını sunan Ekşi, "Beni ve Türk Hava Yolları ailesini bu kıymetli nişana layık gören Brezilya Devlet Başkanı Sayın Luiz Inacio Lula da Silva ve Büyükelçi Carlos Martins Ceglia'ya bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu nişanı, pandemi döneminde herkesin sokağa çıkmaktan korktuğu bir ortamda ameliyat elbiseleri ile görevlerini gerçekleştiren ekiplerimiz, aynı gayretle çalışan 80 binden fazla çalışma arkadaşım ve paydaşlarımız adına alıyorum." ifadelerini kullandı.



"BU NİŞAN İKİLİ İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRECEK"



Büyükelçi Ceglia ise Brezilya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesindeki üstün gayretlerinden dolayı "komutan" rütbesiyle Rio Branco nişanına layık görülen Bilal Ekşi'yi tebrik etti.



Ceglia, bu nişanla ülkeler arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

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