THY, Güney Afrika'dan tahliye seferi gerçekleştirdi

Türkiye, yeni Omicron varyantı nedeniyle aralarında Güney Afrika'nın da olduğu beş Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması uyguluyor. THY, dün gece Güney Afrika'dan ülkeye dönmek isteyen vatandaşlar için bir tahliye seferi yaptı.

Haberler - NTV Haber 28.11.2021 - 07:52

THY, Güney Afrika'dan tahliye seferi gerçekleştirdi

İlişkili Haberler

Kuveyt, yeni Covid-19 varyantı nedeniyle 9 ülkeye seyahat yasağı getirdi

Kuveyt, yeni Covid-19 varyantı nedeniyle 9 ülkeye seyahat yasağı getirdi

İtalya'da bir kişide Covid-19'un Omicron varyantı tespit edildi

İtalya'da bir kişide Covid-19'un Omicron varyantı tespit edildi

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip corona virüsün (Covid-19) Omicron varyantı nedeniyle seyahat kısıtlaması uygulanan Cumhuriyeti'ndeki Türk vatandaşları için Cape Town ve Johannesburg kentlerinden tahliye uçuşu gerçekleştirdi.

THY yetkilisinden alınan bilgiye göre, Güney Afrika'dan 'ye dönmek isteyen 41 kişi TSİ 20.30’da Johannesburg O.R. Tambo Uluslararası Havalimanından İstanbul’a hareket etti.

Bu kişiler, aşılı olma ya da son 180 günde hastalığı geçirme durumuna bakılmaksızın, ücretlerini kendileri karşılamak kaydıyla valiliklerce belirlenecek mekanlarda 14 gün süreyle karantinaya alınacak.

Karantinaya alınan kişilere 10. günün sonunda yaptırılacak PCR testinde negatif sonuç alınmasıyla karantina sonlandırılabilecek.

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, THY'nin bugünkü uçuşunun yeni bir karara kadar Güney Afrika'dan Türkiye'ye son uçuş olacağı belirtildi.

Türkiye, Omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika Cumhuriyeti, Botsvana, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'ye 27 Kasım'dan itibaren seyahat kısıtlaması uygulama kararı almıştı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...