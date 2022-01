THY İstanbul Havalimanı'ndan kademeli olarak kalkış uçuşlarına başladı

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle THY uçuşlara ara verilmişti.



THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçuşların kısmen başladığını duyurdu.



Ekşi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Istanbul Havalimanında peyderpey seferleri yapmaya başladık. TGS ve tüm paylaşlar elbirliği ile operasyonu normale döndürmeye çalışıyoruz" dedi.

"ŞU ANDA BİR PİSTİMİZ AÇIK"

İstanbul Havalimanı apronundaki kar temizleme çalışmalarını denetleyen THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Aycı, İstanbul Havalimanı'nda kalkış uçuşlarının da başladığını belirterek, "Özellikle geniş gövdelerimizi kaldırdık ve yolladık. Rotasyonu burada sağlayabilmek için özellikle park yerlerini açmamız gerekiyor. Şu anda 1 pistimiz açık ve onun başında de-icing yapıyoruz. Uçakları tek tek çıkarttık, uçurmaya başladık. Şu an New York uçağı indi ve New York uçağı kalktı. TK 01 yolladık. Arkasından Miami, Huoston'u kaldırdık. Peşinden Londra, Atlanta uçağı kalktı. Uçaklar sırayla geliyor ve gidiyor. Sabaha kadar 60 uçaklık park yerini temizleyeceğiz ve açacağız" dedi.



BAZI PİSTLER KAPALI KALMAYA DEVAM EDECEK

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre de bazı pistler sabah 11.00'a kadar kapalı kalacak.

Açıklamada, "İstanbul Havalimanı (LTFM) 16L/34R, 17L/35R, 17R/35L ve 16R/34L pistlerinin 26 Ocak 2022 tarihi saat 11.00’e kadar kapalılıklarının devam etmesine ilişkin NOTAM'lar yayınlanmış olup, çalışmalar yoğun bir şekilde sürmektedir" denildi.