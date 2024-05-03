THY kabin memuru alımı 2024: THY kabin memuru başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler?

2024 THY kabin memuru ilanının yayımlanmasının ardından gözler başvuru sürecine çevrildi. Türk Hava Yolları (THY) büyüme hedefleri doğrultusunda kabin memuru alımı için ilan açtı. Peki, THY kabin memuru başvuruları nasıl yapılır, şartlar neler? THY KABİN MEMURU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? "Take-Off Kabin" ilanı ve diğer açık pozisyonlara THY'nin "kariyer.thy.com" internet adresinden başvurular gerçekleştirilebilecek.

KABİN MEMURU BAŞVURU ŞARTLARI



THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, kabin memuru adayları için açılan "Take-Off Kabin" ilanı kapsamında en az lise mezunu, 1 Ocak 1982 ile 31 Aralık 2004 arasında doğanlar başvuru yapabilecek.



Değerlendirme süreçlerinde başarılı olanlar, kabin memuru adayı ünvanıyla işe başlatılarak İstanbul-Florya'daki THY Uçuş Akademisi'nde 2 aylık eğitime katılacak.



Eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar, kabin memuru olarak uçuş görevine başlayacak.