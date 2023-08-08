THY kabin memuru alımı başvuruları ne zaman bitecek? İşte Türk Hava Yolları kabin memur alımı başvuru şartları

THY, sayısı 15 bine yaklaşan kabin ekibine yeni üyeler kazandırmak amacıyla kadın kabin memuru ilanını "kariyer.thy.com" internet adresi üzerinden yayımlandı. Başvuruların ardından kabin memuru olarak değerlendirme süreci başarıyla geçen adaylar yaklaşık 2 ay süren eğitiminin ardından THY'nin uçuş kadrosuna dahil ediliyor. İşte, başvuruların biteceği tarih...



THY KABİN MEMURU ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?



Türk Hava Yolları (THY), kabin memuru olmak isteyen kadın adayların 10 Ağustos'a kadar başvuru yapabileceğini bildirdi.



KABİN MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI



•T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)



•01/01/1983 ile 31/12/2003 tarihleri arasında doğmuş olmak



•En az lise mezunu olmak



•İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.)



•Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak



•Daha önce Türk Hava Yolları ve iştirakleri ile diğer işyerlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmamış olmak.



•Türk Hava Yolları iştiraklerinde görev yapıyor olmak tercih nedenidir.