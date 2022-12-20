THY kabin memuru başvuruları ne zaman, şartlar neler? (2 bin 600 yeni kabin memuru alınacak)

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi tarafından yapılan açıklama sonrasında 2 bin 600 kabin memuru ve 1200 pilot alımı yapılacağı açıklandı. Yapılan açıklamaların ardından kabin memuru alımlarının ne zaman yapılacağına ilişkin tarih bilgileri sorgulanıyor. Peki, THY kabin memuru alımı başvuruları ne zaman, şartlar neler?



BİLAL EKŞİ'DEN KABİN MEMURU ALIMI AÇIKLAMASI



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Maslak TİM Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Ulus Markalama Forumu"nda konuşan Ekşi, THY'nin başarılarına dikkati çekerek, şirketin yüksekten uçmaya devam edeceğini söyledi.



Ekşi, THY'nin 2023 yılında büyümesini sürdüreceğini ifade ederek, şunları kaydetti:



"2003'te bizim kabin memuru sayımız 1.579'du. 2022'ye geldiğimizde 8 kat büyüyerek 12 bin 841 kabin memurumuz var halihazırda çalışan. Önemli bir rakam vereyim, biz 2023 yılında 2 bin 600 yeni kabin memuru alacağız. 2003'te 651 pilotumuz varken bu yaklaşık 9 kat büyüyerek 5 bin 793'e erişti. 1. 200 yeni pilot arkadaşımızı da bünyemize katacağız. Yani neredeyse 2003'teki Türk Hava Yolları ölçeğinde büyüyoruz."

KABİN MEMURU ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?



THY'nin 2023 yılında büyümesini sürdüreceğini ifade eden THy Genel Müdürü Bilal Ekşi, yeni yılda 2 bin 600 kabin memuru ve 1200 pilot alımı yapılacağını açıkladı.



Buna göre; THY 2 bin 600 kabin memuru alımının 2023 Ocak ayında yapılması bekleniyor.



THY KABİN MEMURU ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI



- T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)



- 01/01/1984 ile 31/12/2002 tarihleri arasında doğmuş olmak



- En az lise mezunu olmak



- İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.)



- Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak



- Daha önce Türk Hava Yolları veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak (Türk Hava Yolları iştiraklerinde görev yapıyor olmak tercih nedenidir.)

FİZİKİ KOŞULLAR NELER?



- Kadınlar için 160-180 cm arası, erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (Boy-kilo ölçümleri, Türk Hava Yolları veya Türk Hava Yolları’nın belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılmakta olup Ortaklığımız tarafından belirlenen oranlara uygun olmalıdır.)



- Türk Hava Yolları Kabin Memuru üniforması giyildiğinde, vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmamak (Bu konudaki görselimizi incelemek için lütfen tıklayınız. Beyaz renkli bölgelerde dövme, piercing ve yara/yanık/leke benzeri kalıcı iz bulunmaması gerekmektedir.)