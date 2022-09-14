THY kabin memuru alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? (2022 THY kabin memuru alımı başvurusu)

THY kabin memuru alımına ilişkin yayımlanan başvuru sonrasında, adaylar başvuru şartlarını ve başvuru kılavuzunu incelemeye başladı.

THY bünyesinde kabin memuru olarak görev almak isteyen kişiler için aranacak şartlar belli oldu. Peki, THY kabin memuru alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?



THY KABİN MEMURU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Adaylar, Türk Hava Yolları resmî sitesi kariyer.thy.com üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

Uygun koşulları taşımayanların ve internet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru yapanların başvurusu kabul edilmeyecek.

THY KABİN MEMURU BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

THY KABİN MEMURU ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI



Genel şartlar;



T.C. vatandaşı olmak (Mavi kart sahibi olanlar başvuru yapabilir.)



01/01/1983 ile 31/12/2002 tarihleri arasında doğmuş olmak



En az lise mezunu olmak



İyi derecede İngilizce bilmek (İkinci yabancı dil tercih nedenidir.)



Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak



Daha önce Türk Hava Yolları veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik veya sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak (Türk Hava Yolları iştiraklerinde görev yapıyor olmak tercih nedenidir.)



Diğer başvuru şartlarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.



THY KABİN MEMURU BAŞVURU KILAVUZU

