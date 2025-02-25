THY, Kamboçya seferlerine başlıyor
Türk Hava Yolları (THY), Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'e sefer başlatma kararı aldığını duyurdu.
Türk Hava Yolları Kampoçya’nın başkente Punom Pen'ye sefer başlatacağını Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)’a bildirdi.
THY’nin KAP bildiriminde, "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, imkanlar ve pazar şartlarına bağlı olarak Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'e tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
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