THY kaptan pilotu, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Türk Hava Yolları (THY) kaptan pilotlarından Mehmet Ali Kılıç, corona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. THY ve havacılık camiası corona virüs kaynaklı ikinci kayıp nedeniyle yasta.

DHA 13.04.2020 - 10:19 | Son Güncelleme : 13.04.2020 - 10:26

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THY’den emekli olduktan sonra simülatör öğretmenliği yapan Mustafa Özden Türkon’dan sonra corona virüs nedeniyle bir pilot daha hayatını kaybetti.

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Corona virüs nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunan kaptan pilot Mehmet Ali Kılıç dün gece yaşamını yitirdi.

BİR PİLOT İÇİN DONÖR ARANIYOR

Bu arada İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde corona virüs teşhisi konulan Pilot Serdar Gündoğdu için de donör arandığı öğrenildi.

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