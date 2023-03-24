THY kaptan pilotu Ezgi Tosunoğlu Koca kansere yenik düştü

Türk Hava Yolları (THY) kaptan pilotu olan ve uzun süredir kanser tedavisi gören Ezgi Tosunoğlu Koca (41) yaşamını yitirdi.

Kaptan pilot, Esenyurt'ta kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya ve Çevre Mühendisliği mezunu olan Ezgi Tosunoğlu Koca, 2011 yılında THY'nin Uçuş Akademisi'nden 90 kişiyle birlikte mezun olan tek kadın pilot adayı olmuştu.

Daha sonra THY'de kaptan pilot olan Koca, mezuniyet töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada 2 yıl önce THY'ye başvuru yaptığını, üniversite yıllarından itibaren pilot olmayı çok istediğini belirterek mezun olduğu için çok mutlu olduğunu söylemişti.

Koca, "Çok güzel bir eğitim süreci geçirdim. Ailemde havacılıkla ilgilenen kimse yok, ilk benim. Temel eğitimleri tamamladık. Şimdi uçak tipi eğitimi alacağız. THY'nin bayan kaptanlarıyla iletişim içindeyiz bana her konuda destek veriyorlar." demişti.

