THY kara liste nedir? THY kara listesine kimler girer?

THY Kara Liste, Türk Hava Yolları'nın (THY) uçuşlarında istenmeyen yolcuları belirlemek için oluşturduğu bir listedir. Bu listeye genellikle uçuş güvenliğini tehlikeye atan, uçuş kurallarını ihlal eden veya uçuş ekibine ve diğer yolculara karşı uygunsuz davranışlarda bulunan kişiler alınır.



Kara Listeye Alınma Sebepleri:



Uçuş sırasında güvenlik kurallarını ihlal etmek

Mürettebata fiziksel veya sözlü saldırıda bulunmak

Uçuş güvenliğini tehlikeye atacak şekilde davranmak

Uyuşturucu veya alkol etkisinde saldırgan davranışlar sergilemek

Yasalara aykırı hareketlerde bulunmak



Kara listeye alınan kişiler, belirli bir süre veya süresiz olarak THY uçuşlarından men edilebilir. Bu karar genellikle havacılık otoriteleri ve şirket içi disiplin kurulları tarafından alınır. Diğer havayollarıyla da bilgi paylaşımı yapılabilir.