THY kara liste nedir? THY kara listesine kimler girer?
Türk Hava Yolları’nın Dubai-İstanbul seferini yapan uçağında sarhoş yolcu olay çıkardı. Kendisini uyaran başka bir yolcuya da tehditler savuran A.Ö., "Ben milyar dolarlık adamım. Türkiye'yi satın alırım. Sen kimsin?" diyerek tehditler savurdu. Uçakta kelepçenerek etkisiz hale getirilen sarhoş yolcu, kara listeye alındı. Peki, THY kara liste nedir? THY kara listesine kimler girer?
THY Kara Liste, Türk Hava Yolları'nın (THY) uçuşlarında istenmeyen yolcuları belirlemek için oluşturduğu bir listedir. Bu listeye genellikle uçuş güvenliğini tehlikeye atan, uçuş kurallarını ihlal eden veya uçuş ekibine ve diğer yolculara karşı uygunsuz davranışlarda bulunan kişiler alınır.
Kara Listeye Alınma Sebepleri:
Uçuş sırasında güvenlik kurallarını ihlal etmek
Mürettebata fiziksel veya sözlü saldırıda bulunmak
Uçuş güvenliğini tehlikeye atacak şekilde davranmak
Uyuşturucu veya alkol etkisinde saldırgan davranışlar sergilemek
Yasalara aykırı hareketlerde bulunmak
Kara listeye alınan kişiler, belirli bir süre veya süresiz olarak THY uçuşlarından men edilebilir. Bu karar genellikle havacılık otoriteleri ve şirket içi disiplin kurulları tarafından alınır. Diğer havayollarıyla da bilgi paylaşımı yapılabilir.
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