THY, Lahor ve İslamabad seferlerini iptal etti

Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan gerilim, uçuş güvenliğinde olumsuzluklara neden oldu.

Konuyla ilgili olarak THY’den yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Asya’da yaşanan politik huzursuzluk nedeniyle 08 Mayıs Perşembe ve 09 Mayıs Cuma tarihli aşağıdaki İslamabad ve Lahor seferlerimiz iptal edilmiştir.

TK-714 İstanbul – Lahor, TK-715 Lahor – İstanbul, TK-710 İstanbul – İslamabad, TK-711 İslamabad – İstanbul, TK-750 İstanbul-İslamabad, TK-751 İslamabad-İstanbul; Seyahat planlarınızı güncellemek için web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. "