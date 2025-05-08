THY, Lahor ve İslamabad seferlerini iptal etti
Türk Hava Yolları (THY), bugün ve yarın yapmayı planladığı Lahor ve İslamabad seferlerini iptal ettiğini bildirdi.
Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan gerilim, uçuş güvenliğinde olumsuzluklara neden oldu.
Konuyla ilgili olarak THY’den yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"Asya’da yaşanan politik huzursuzluk nedeniyle 08 Mayıs Perşembe ve 09 Mayıs Cuma tarihli aşağıdaki İslamabad ve Lahor seferlerimiz iptal edilmiştir.
TK-714 İstanbul – Lahor, TK-715 Lahor – İstanbul, TK-710 İstanbul – İslamabad, TK-711 İslamabad – İstanbul, TK-750 İstanbul-İslamabad, TK-751 İslamabad-İstanbul; Seyahat planlarınızı güncellemek için web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. "
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