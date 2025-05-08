THY, Lahor ve İslamabad seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), bugün ve yarın yapmayı planladığı Lahor ve İslamabad seferlerini iptal ettiğini bildirdi.

THY, Lahor ve İslamabad seferlerini iptal etti

ve arasında yaşanan gerilim, uçuş güvenliğinde olumsuzluklara neden oldu.

Konuyla ilgili olarak ’den yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Asya’da yaşanan politik huzursuzluk nedeniyle 08 Mayıs Perşembe ve 09 Mayıs Cuma tarihli aşağıdaki İslamabad ve Lahor seferlerimiz iptal edilmiştir.

TK-714 İstanbul Lahor, TK-715 Lahor İstanbul, TK-710 İstanbul İslamabad, TK-711 İslamabad İstanbul, TK-750 İstanbul-İslamabad, TK-751 İslamabad-İstanbul; Seyahat planlarınızı güncellemek için web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. "

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