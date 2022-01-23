THY, olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 seferi iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Sabiha Gökçen Havalimanından kalkışlı ve aynı limana varışlı yapılması planlanan 31 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.01.2022 - 19:32

THY, olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 seferi iptal etti

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THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava koşullarını tüm otoriteler ile iş birliği içerisinde takip ediyoruz. 24 Ocak tarihli, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 31 seferimiz iptal edilmiştir. Seyahatiniz öncesinde uçuşunuzun durumunu kontrol etmenizi öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

Uçuşların son durumuna ilişkin detaylı bilgi "https://bit.ly/TK-UcusDurumu" bağlantısından öğrenilebiliyor.

​​​​​​​İstanbul Havalimanı varışlı ve kalkışlı uçuşlar için ise şu ana kadar herhangi bir iptalin söz konusu olmadığı öğrenildi.

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