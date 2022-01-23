THY, olumsuz hava koşulları nedeniyle 67 seferi iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı toplam 67 seferin iptal edildiğini duyurdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.01.2022 - 19:32 | Son Güncelleme : 24.01.2022 - 00:09

THY, olumsuz hava koşulları nedeniyle 67 seferi iptal etti

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Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'ndan kalkışlı ve varışlı yapılması planlanan 67 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün,  Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 31, İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı 36 seferin iptal edildiği bilgisini paylaştı.

Üstün, "Seyahatiniz öncesinde uçuşunuzun durumunu kontrol etmenizi öneriyoruz" dedi.

Uçuşların son durumuna ilişkin detaylı bilgi "https://bit.ly/TK-UcusDurumu" bağlantısından öğrenilebiliyor.

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