THY, Pegasus AJet'ten art arda iptal açıklaması, 10 ülkeye uçak seferleri iptal edildi

ABD destekli, İsrail-İran savaşı başladı. ABD ve İsrail ordusu, İran'da belirlenen hedeflere saldırı gerçekleştirdi.

Başkent Tahran başta olmak üzere hedef alınan birçok şehirden dumanlar yükseldiği görülürken ilk saldırıların ardından İran'dan İsrail'e füzeler ateşlendi.

Saldırı nedeniyle de bölgedeki uçaklar rota değiştirdi. İran hava sahası ise tamamen boşaltıldı.

THY VE AJET SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

Türk Hava Yolları ve AJet bölgedeki ülkelere seferlerini iptal etti.

Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün seferlerinin 2 Mart 2026'ya kadar iptal edildiğini açıkladı.

Üstün ayrıca Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a bugün yapılması planlanan seferlerin yapılmayacağını kaydetti.

“İLAVE SEFER İPTALLERİ SÖZ KONUSU OLABİLİR”

Üstün, "Hava sahasındaki gelişmeler anlık şekilde takip edilmekte olup ilave sefer iptalleri söz konusu olabilecektir." ifadesini kullandı.

Bölgedeki ülkelere uçuşu olan yolcuların, Türk Hava Yolları'nın sitesinden güncel bilgileri kontrol etmesi istendi.

AJET'TEN İPTAL AÇIKLAMASI

AJet'te de sefer iptalleri yaşandı. AJet'in 28 Şubat-2 Mart tarihleri arasındaki İran, Irak, Suriye ve Lübnan seferleri ile bugün yapılması planlanan Birleşik Arap Emirlikleri seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

PEGASUS: İRAN, IRAK, ÜRDÜN VE LÜBNAN SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Pegasus da İran, Irak, Ürdün ve Lübnan’a yönelik seferlerimiz 2 Mart 2026 (dahil) tarihine kadar iptal edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Umman, Pakistan, Katar, Bahreyn ve Riyad’a yönelik 28 Şubat 2026 tarihli seferlerimiz iptal edilmiştir. Hava sahasındaki gelişmeler anlık olarak takip edilmekte olup ilave sefer iptalleri söz konusu olabilecektir.”