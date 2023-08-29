THY pilotlarına kokpitte ibadet izni

THY pilotlarının kokpitte ibadet yapmasına izin veren uçuş operasyon yönergesi SHGM'nin onayıyla yürürlüğe girdi.



THY'nin uçuş operasyon yönergesinin C maddesinde şu ifadeler yer aldı:

"Türk Hava Yolları, uçuş sırasında uçuş mürettebatının zihinsel, fiziksel sağlığına önem vermektedir. Bu nedenle uçuş ekibi üyelerinin uçuşun kritik olmayan aşamalarında esneme ve hafif egzersizler için kısa molalar vermesine veya kokpitte dua etme, inancının gereğini yerine getirmesine izin vermektedir.''



Yönergenin bu maddesi ile uçuşun kritik safhalarında olmamak şartıyla pilotlar kokpitte inançlarının gereğini yerine getirebilecek.