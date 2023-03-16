THY seferlerine yine grev iptali

Türk Hava Yolları (THY), Almanya'nın Stuttgart Havalimanı'nda yapılacak grev nedeniyle yarın planlanan uçuşların karşılıklı iptal edildiğini duyurdu.



THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 17 Mart'ta icra edilmesi planlanan "TK 1703 İstanbul-Stuttgart", "TK 1704 Stuttgart-İstanbul", "TK 1701 İstanbul-Stuttgart", "TK 1702 Stuttgart-İstanbul", "TK 1705 İstanbul-Stuttgart", "TK 1706 Stuttgart-İstanbul" uçuşları ile AnadoluJet'in "TK 7750 Sabiha Gökçen-Stuttgart", "TK 7751 Stuttgart-Sabiha Gökçen Havalimanı" seferleri iptal edildi.



THY dün de Yunanistan'a yapacağı seferlerin grev nedeniyle iptal edildiğini duyurmuştu.