Türk Hava Yolları (THY), Sudan'daki gelişmeler nedeniyle başkent Hartum'a düzenleyeceği bugünkü seferini iptal ettiğini duyurdu.
THY Basın Müşavirliği’den yapılan açıklamaya göre, bugün saat 20.25'te İstanbul Havalimanı'ndan planlanan TK0680 sefer sayılı İstanbul-Hartum uçuşu ile yarın 00.30'da yapılması planlanan TK0681 sefer sayılı Hartum-İstanbul uçuşu, güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.
THY Sudan seferlerini iptal etti
Anadolu AjansıTürkiye
Sudan'daki gelişmeler nedeniyle THY'nin bugünkü Hartum seferleri iptal edildi.
Türk Hava Yolları (THY), Sudan'daki gelişmeler nedeniyle başkent Hartum'a düzenleyeceği bugünkü seferini iptal ettiğini duyurdu.