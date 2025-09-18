THY, Suudi Arabistan'ın Yanbu kentine sefer başlatıyor

THY, Suudi Arabistan'ın liman kenti Yanbu'ya 26 Ekim'den itibaren uçuş başlatacağını bildirdi.



THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, şirket, Suudi Arabistan’daki destinasyonlarına bir yenisini daha ekliyor.



Liman şehri olması, tarihi dokusu ve Kızıldeniz kıyısındaki güzellikleriyle dikkati çeken Yanbu'ya seferler 26 Ekim’de başlatılacak.