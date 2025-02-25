THY Take-Off 101 başvuruları başladı: THY'den öğrencilere yarı zamanlı iş imkanı

THY'nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, program kapsamında üniversite 2, 3 ve 4'üncü sınıf öğrencisiyken değerlendirme süreçlerine katılarak başarıyla tamamlayan öğrenciler, eğitimlerine devam ederken yaklaşık bir yıl boyunca yarı zamanlı çalışma fırsatı bulacak.



Değerlendirme sürecini bitirip yarı zamanlı işe alınan öğrenciler, çalışma dönemini başarıyla tamamlamaları ve mezun olmaları sonrasında ise tam zamanlı işe alınmak üzere değerlendirilecek.



Programa başvuracak adayların 2001 ve sonrasında doğmuş olmaları, en az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünde 2, 3 ya da 4'üncü sınıf öğrencisi olmaları gerekiyor.



Adayların, THY'nin İstanbul ofislerinde haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere haftada en fazla 30 saat çalışabilmeleri ve iyi derecede İngilizce bilmeleri gerekiyor.



BAŞVURU ŞARTLARI



T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olmak,



01.01.2001 ve sonrasında doğmuş olmak,



En az 4 yıllık üniversitelerin 2., 3. veya 4. sınıfında öğrenci olmak,



Her sınıf için belirtilen mezuniyet şartını karşılamak;



2. sınıf: En geç mezuniyet tarihi Eylül 2027



3.sınıf: En geç mezuniyet tarihi Eylül 2026



4.sınıf: En erken mezuniyet tarihi Şubat 2026, en geç mezuniyet tarihi Eylül 2026



Genel not ortalaması en az 76 (100'lük sistemde) veya 3,00 (4'lük sistemde) olmak ve bunu belgeleyebilmek,



İstanbul’daki ofislerde haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere haftada en fazla 30 saat çalışabilmek,



Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,



İyi derecede İngilizce bilmek (Süreçte İngilizce sınavı gerçekleştirilecektir.)