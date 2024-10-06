THY tecrübeli - tecrübesiz personel alımı yapacak (THY dispeçer personel alımı başvuru şartları)

Başvuru ilanının detayları şöyle:



Başvuru Koşulları



• T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olan,



• 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olan,



• En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelere bağlı lisans bölümlerinden mezun olan,



*Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK Denklik Belgesi istenmektedir.



• Geçerli bir SHY-UHU Dispeçer lisansına sahip olan,



• İyi derecede İngilizce bilen,



*İngilizce sınavları Türk Hava Yolları A.O. tarafından yapılacaktır.



• Vardiyalı çalışma düzeninde çalışmaya uygun olan,



• Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmayan,



• Türk Hava Yolları A.O.’nun iştirak şirketlerinde aktif olarak çalışmayan,



• Daha önce çalışmış olduğu kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeni ile ayrılmamış olan,



• Türk Hava Yolları A.O. veya Türk Hava Yolları A.O.’nun iştirak şirketlerinden daha önce fesih yoluyla ayrılmamış olan çalışma arkadaşları arıyoruz.



Aranan Nitelikler



• Ortaklığımızı başarıyla temsil eden ve yüksek görev bilincine sahip,



• Etkili iletişim becerileri sergileyen ve takım çalışmasına yatkın,



• Analiz etme ve problem çözme becerisi gelişmiş,



• İhtiyaç anında inisiyatif alabilen,



• Takip yönü güçlü, dikkatli, sonuç odaklı çalışabilen ve detaylara hâkim,



• Organizasyon ve planlama yönü kuvvetli,



• Öğrenmeye açık ve kendisini bu alanda geliştirmek isteyen kişiler başvuru yapabilir.