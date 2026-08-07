THY, temmuz ayında 9,5 milyon yolcu taşıdı

TÜRK Hava Yolları (THY ) 2026 yılı temmuz ayı trafik sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şirket temmuz ayında 9,5 milyon yolcuya hizmet verirken, filosundaki uçak sayısı ise 563'e yükseldi.

Konuyla ilgili olarak THY İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

“Temmuz 2026’da 9,5 milyon yolcu taşıdık. Kapasitemizi dinamik şekilde yöneterek tarihimizin en yüksek temmuz ayı doluluk oranı olan yüzde 86,5’e ulaştık.

Zamanında kalkış oranımızı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 10,5 puan artırarak yüzde 82,4 seviyesine yükselttik. Yılın ilk yedi ayında toplam yolcu sayımızı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artırarak 54 milyona ulaştırdık.

Doluluk oranı 2,1 puan artışla yüzde 84,2’ye, zamanında kalkış oranı ise 0,6 puan artışla yüzde 81,8’e yükseldi.

Aynı dönemde taşınan kargo hacmimiz de yüzde 12 arttı. Temmuz ayı itibarıyla filomuzdaki uçak sayısı 563’e ulaştı.

Dünyanın en geniş uluslararası uçuş ağı, güçlü operasyonel yapımız ve değişen koşullara hızla uyum sağlama kabiliyetimizle milyonlarca misafirimizi güvenle sevdiklerine ulaştırmaya devam ediyoruz."