THY, Tiran seferlerine yeniden başladı

Türk Hava Yolları (THY), Tiran seferlerine başlıyor.



THY İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, haftada 7 frekans olarak icra edilecek Tiran seferleriyle, İstanbul ile Balkanlar arasındaki hava ulaşımı daha da güçleniyor.



İstanbul Havalimanı çıkışlı icra edilecek seferler, Tiran'ı THY'nin küresel uçuş ağına bağlayarak yolcularına Türkiye ile birlikte dünyanın farklı noktalarına konforlu ve kesintisiz bağlantı imkanı sunacak.